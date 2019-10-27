Курды утверждают, что ликвидировали "правую руку" Аль-Багдади

Командующий "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди (Кобани) заявил, что бойцы входящих в коалицию курдских отрядов ликвидировали одного из ближайших сподвижников главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Как рассказал Абди, в ходе проведенной совместно с военными США операции был уничтожен официальный представитель ИГ Абу Хасан аль-Мухаджир. Он считался "правой рукой" аль-Багдади.

Операция прошла в воскресенье, 27 октября, в районе Айн-эль-Бейда в окрестностях пограничного города Джераблус на севере Сирии, пишет ТАСС.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военнослужащими аль-Багдади, а также его сообщников. Благодарность за содействие в проведении операции Трамп выразил России, Турции, Сирии и Ираку.

В Министерстве обороны РФ в этой связи заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.