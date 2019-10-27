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27 октября 201921:35

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"

EPA

В матче десятого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал волевую победу над лондонским "Тоттенхэмом". Встреча проходила на "Энфилде" в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей встречи голами отметились Джордан Хендерсон и Мохамед Салах (пенальти), забившие на 52-й и 75-й минутах соответственно, а у гостей отличился Гарри Кейн, открывший счет в игре на первой минуте противостояния.

"Ливерпуль" довел беспроигрышную серию в АПЛ до десяти игр (9 побед 1 ничья) и с 28 очками лидирует в турнирной таблице, а "Тоттенхэм", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа в субботу, 2 ноября, на выезде сыграют с "Астон Виллой", а "шпоры" на следующий день вновь сыграют в Ливерпуле, но уже с "Эвертоном".

Напомним, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" весной 2019 года встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2018/2019, тогда встреча проходила на поле стадиона "Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу "красных".

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