"Арсенал" упустил победу в игре с "Кристал Пэлас", ведя 2:0 по ходу встречи

В матче десятого тура английской премьер-лиги "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас". Встреча проходила на поле "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счетом 2:2.

У хозяев поля голами отметились Сократис Попстатопулос (7-я минута) и Давид Луис (9), а у гостей мячи забили Лука Миливоевич (32, пенальти) и Джордан Айю (52).

"Арсенал" с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" расположился на шестой строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре "канониры" 2 ноября примут "Вулверхэмптон", а "орлы" на следующий день сыграют с "Лестером".