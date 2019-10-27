На всей территории штата Калифорния введен режим ЧС

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров на всей территории этого американского штата введен режим чрезвычайной ситуации.

Власти штата планируют задействовать все доступные средства и координируют действия с рядом агентств, продолжая предпринимать усилия по борьбе с этими пожарами. В связи с разгулом огненной стихии почти 200 тысячам жителей Калифорнии, проживающим в опасной близости к очагам пожаров, поступили предписания об эвакуации, передает ТАСС.

Накануне американская энергетическая компания PG&E предупредила, что в результате планового отключения электричества около 2 миллионов жителей северной Калифорнии останутся без света. Отключение подачи электроэнергии затронет 36 округов.