Федерер завоевал 103-й титул в карьере, выиграв турнир в Базеле

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира в Базеле в двух сетах за один час десять минут обыграл представителя Австралии Алекса Де Минаура со счетом 6:2, 6:2.

Федерер четырежды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, а у Де Минаура, занимающего 28-е место в рейтинге ATP, ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.

Таким образом, 38-летний швейцарец завоевал 103-й титул в карьере и десятый – в Базеле. За этот трофей Федерер получит 430 тысяч евро в качестве призовых и 500 рейтинговых очков.