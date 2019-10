Формула-1. Хэмилтон стал победителем гонки в Мексике, Квят – 11-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 18-го этапа Формулы-1 – Гран-при Мексики. Для пятикратного чемпиона "королевских гонок" эта победа стала 10-й в сезоне и 83-й – в карьере.

Вторым стал немец Себастьян Феттель из "Феррари", а замкнул тройку лидеров финн Валттери Боттас ("Мерседес").

Также в очках финишировали: 4-й – Шарль Леклер ("Феррари"), 5-й – Алекс Албон ("Ред Булл"), 6-й – Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), 7-й – Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), 8-й – Даниэль Риккардо ("Рено"), 9-й – Пьер Гасли ("Торо Россо") и 10-й – Нико Хюлькенберг ("Рено").

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят на последнем круге в последнем повороте отправил Хюлькенберга в стену и финишировал девятым, но стюарды признали уроженца Уфы виновным в инциденте с немецким гонщиком и наказали его штрафом в десять секунд, в итоге россиянин выбыл из очковой зоны, опустившись на 11-ю позицию.

RACE CLASSIFICATION



How they crossed the line at Autodromo Hermanos Rodriquez#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/3ekrhmTwyu