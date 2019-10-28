Легкомоторный самолет рухнул в озеро в Канаде

В канадской провинции Манитоба в результате падения легкомоторного самолета в озеро три человека пропали без вести. Как свидетельствуют очевидцы, борт упал в воду после того, как задел дерево.

Обломки самолета уже найдены, в настоящее время спасатели ведут поиски находившихся на борту людей, передает ТАСС. К работам привлечены аквалангисты.