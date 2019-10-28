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28 октября 201901:05

Дубли Икарди и Мбаппе принесли победу "ПСЖ" в матче с "Марселем"

EPA

В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" в Париже разгромил "Марсель", забив четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей встречи по два мяча забили аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и француз Килиан Мбаппе (32, 44). Аргентинский вингер Анхель Ди Мария записал на свой счет две результативные передачи.

"ПСЖ" одержал четвертую победу кряду в лиге 1 и с 27 очками лидирует в турнирной таблице, а "Марсель", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на седьмой строчке, имея активе 16 очков.

В следующем туре чемпионата Франции парижане в пятницу, 1 ноября, на выезде сыграют с "Дижоном", а подопечные Андре Виллаш-Боаша на следующий день примут "Лилль".

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