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28 октября 201902:30

Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Эдмонтон", у Бобровского 24 сэйва

nhl.com/video

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на выезде обыграла команду "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2).

У победителей встречи голами отметились Аарон Экблад (21-я минута), Брайан Бойл (22), Ноэль Аккьяри (23), Евгений Дадонов (41), Фрэнк Ватрано (59) и Джейс Гаврилюк (60), а у хозяев льда шайбы забросили Джеймс Нил (44) и Леон Драйзайтль (54).

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Дадонов же забросил шестую шайбу в сезоне. Теперь на счету 30-летнего россиянина 164 очка (72 шайбы + 92 передачи) в 222 играх НХЛ.

"Флорида" одержала третью победу в последних пяти играх и с 14 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а "Эдмонтон" расположился на второй строчке Запада, имея в активе 17 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пантеры" во вторник, 29 октября, на выезде сыграют с "Ванкувером", а "нефтяники" на следующий день встретятся с "Детройтом".

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