"Валенсия" с Черышевым в составе проиграла "Осасуне"

В матче десятого тура чемпионата Испании "Осасуна" на поле домашнего стадиона "Эль-Садар" в городе Памплона обыграла "Валенсию" со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Ойкр Сахурхо (34-я минута), Рубен Гарсия (49) и Первис Эступинан (80), а у гостей единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий Родриго.

Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев вышел в старте, на 42-й минуте заработал желтую карточку, а затем был заменен на 65-й минуте, вместо него на поле появился уругваец Максимилиано Гомес.

"Осасуна" с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Валенсия" расположилась на 12-й строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре примеры "красные" 31 октября на выезде сыграют с "Мальоркой", а "оранжевые" днем ранее примут "Севилью".