На 77 году жизни скончался бывший советский диссидент Владимир Буковский

В воскресенье, 27 октября, вечером в британском Кембридже в возрасте 76 лет скончался от остановки сердца бывший советский диссидент, писатель Владимир Буковский. Известно, что в последние годы он испытывал проблемы со здоровьем.

Усопший был одним из основателей диссидентского движения в СССР, он провел более десяти лет в заключении и на принудительном лечении, напоминает РИА Новости. В 1976 году советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. С тех пор Буковский проживал в Великобритании.