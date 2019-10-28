Гончаренко – о поражении от "Динамо": ждали, что предложит соперник, в итоге пропустили

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" (0:1).

"В таких матчах, особенно в дерби, важно забивать первым, чтобы развернуть игру. Мы не использовали шанс забить с пенальти. Во втором тайме мы начали прижиматься к своим воротам, плохо контролировали мяч, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – К сожалению, ждали, что предложит соперник, и в итоге пропустили. Игра была до гола. Если бы забили первыми, довели бы матч до победы".

Напомним, ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Динамо" расположилось на 13-й строчке, имея в активе 14 очков. В следующем туре чемпионата России армейцы 2 ноябре на выезде сыграют с "Зенитом", а динамовцы в тот же день примут "Ахмат".