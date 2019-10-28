Выборы президента Аргентины: действующий глава государства признал победу соперника

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства. Он сообщил своим сторонникам, что пригласил своего соперника на выборах на встречу для обсуждения передачи дел.

Выборы президента Аргентины прошли в воскресенье, 27 октября. Гражданам страны было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. Явка составила 80,84 процента, передает ТАСС.

После подсчета голосов с 90,92 процента избирательных участков Национальная избирательная палата сообщила, что за, представляющего левоцентристскую коалицию Альберто Фернандеса проголосовали 47,82 процента избирателей, за представляющего правоцентристские силы действующего главу государства Маурисио Макри — 40,67 процента.