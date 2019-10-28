"Айлендерс" одержал седьмую победу кряду, Варламов отразил 28 бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" на льду домашней арены "Нассау Колизеум" обыграл команду "Филадельфия Флайерз" со счетом 5:3 (3:2, 2:0, 0:1).

У победителей встречи голами отметились Андерс Ли (4-я минута), Дерик Брассар (5), Росс Джонстон (12), Райан пулок (25) и Мэтью Барзал (26), а у гостей шайбы забросили Якуб Ворачек (2), Трэвис Конечны (17) и Клод Жиру (58).

Российский голкипер хозяев льда Семен Варламов провел на льду 59 минут 56 секунд и отразил 28 бросков по своим воротам.

"Айлендерс" одержал седьмую победу кряду и с 16 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Филадельфия" в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе 11 очков.