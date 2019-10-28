Георгий Джикия: футболистам "Спартака" нравятся задумки и идеи Тедеско

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (3:0) в 14-м туре РПЛ, а также рассказал о работе с новым тренером "красно-белых" Доменико Тедеско.

"Нам сегодня очень важно было выиграть, потому что нам не хочется находиться внизу таблицы, – приводит слова Джикии РИА Новости. – Такие открытые матчи нам даются лучше, поэтому все довольны и счастливы, хочу поздравить тренерский штаб с победой. Сегодня мы играли по другой схеме, и получилось удачно. Дай бог, чтобы и дальше так получалось. Нам нравятся задумки и идеи Тедеско, футболисты испытывают кайф".

Напомним, "Спартак" прервал безвыигрышную серию в чемпионате России из шести матчей и с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Локомотив" расположился на третьей строчке, имея в активе 29 очков.

В следующем туре российской премьер-лиги "красно-белые" в понедельник, 4 ноября, примут тульский "Арсенал", а железнодорожники двумя днями ранее на выезде сыграют с "Уфой".