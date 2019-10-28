Над Центральной Россией пронесся ночной ураган

Этой ночью на весь центр России обрушился штормовой ветер. Его скорость местами достигала 25 метров в секунду.

В Тверской области более ста населенных пунктов остались без света. В настоящее время энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередачи, а коммунальщики приводят в порядок улицы и дворы. В самой Твери ветер с корнем вырывал деревья, сносил ограды и рекламные щиты и даже повалил электрический столб, который повис на собственных проводах. Досталось и неудачно припаркованным автомобилям. МЧС предупреждает, такая погода сохранится в регионе и в понедельник.

В Москве и столичном регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности, передает телеканал "Россия 24".

Об ухудшении погоды синоптики предупреждали накануне и прогнозы сбываются. Ночью порывы ветра в столице достигали 20-ти метров в секунду. К тому же на регион постепенно надвигается холодный фронт атлантического циклона. В Москве и Подмосковье ощутимо похолодало и уже завтра ночная температура опустится ниже нуля градусов.

Немало хлопот доставила непогода и Калининграду. В городе с одного из домов порывом ветра сорвало кусок фасада. Стройматериалы еще долго летали по воздуху, падая на стоящие внизу автомобили. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Последствия разгула стихии ликвидируют и в Новгородской области. В областном центре повалены автобусные остановки, повсюду обломки деревьев и дорожных знаков. Из-за непогоды в Великий Новгород не приехал вовремя вечерний поезд "Ласточка" из Санкт-Петербурга. Состав несколько часов стоял на промежуточной станции, так как на встречные пути упало поваленное штормовым ветром дерево.

В нескольких населенных пунктах Тверской области власти устраняют массовые отключения электроэнергии из-за шквалистого ветра.