Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в кинематограф

Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Информация об этом была размещена на странице в Twitter Американской академии киноискусств.

Вместе с Линчем почетной награды удостоились итальянская режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюд. Награду им. Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис, сообщает ТАСС.

Лауреатов почетных премий за вклад в кинематограф выбирают не все члены Академии, а Совет управляющих. Первоначально их вручали во время основной оскаровской церемонии, но потом награждать стали отдельно, чтобы подчеркнуть значимость премии.

Во время церемонии вручения Линч был немногословен. "У вас очень интересный вкус", — сказал он.

Дэвид Линч — представитель американского независимого кино. Он снял всего 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как "Человек-слон", "Синий бархат", "Дикие сердцем", стали классикой кино. На наибольшую известность ему принес мистический сериал "Твин Пикс". За свою карьеру Линч трижды номинировался на "Оскар", но так его и не получил.