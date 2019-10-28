На аль-Багдади вывел его помощник

В СМИ появились новые подробности уничтожения главаря террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. По сведениям агентства Reuters, обнаружить террориста удалось благодаря одному из его главных помощников. В 2008 году Исмаэль аль-Этави был задержан американцами и провел в тюрьме четыре года.

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака. Они захватили несколько игиловцев, которые рассказали о местах встреч с аль-Багдади в Сирии. Затем было установлено, что главарь террористов скрывается с семьей в районе Идлиба. Там на рынке сирийские информаторы иракских спецслужб заметили все того же Исмаэля аль-Этави.



Благодаря слежке за ним удалось обнаружить место пребывания аль-Багдади и установить наблюдение за ним при помощи спутника и дронов. 25 октября главарь игиловцев перебрался в новое место, где и был уничтожен американскими военными, сообщает ТАСС.

Ликвидацию аль-Багдади в воскресенье подтвердил президент США Дональд Трамп. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

В Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации. Никаких доказательств уничтожения боевика США так и не представили, сообщает "Россия 24".

Появилась информация, что останки аль-Багдади могут быть сброшены в море. Ранее, по словам администрации США, так уже поступили с телом Усамы бен Ладена.