Правительство отказалось вводить "углеродный налог" Чубайса

В Минэкономразвития отказались от предложенных главой "Роснано" Анатолием Чубайсом инициатив, касающихся "углеродного налога", пишет РБК.

В письме замминистра экономического развития Михаила Расстригина в правительство говорится, что данное решение ведомства основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава "Роснано" летом заявлял, что России необходим "углеродный налог" для стимулирования промышленников сократить выбросы углекислого газа.

Ране в Совфеде положения в редакции Минэкономразвития не поддержали. Сенаторы предположили, что новый сбор может обернуться негативными последствиями для экономики. Власти предлагают для начала разобраться с объемами вредоносных выбросов, после чего вносить поправки в законопроект.