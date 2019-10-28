Мини-футбол. Футболисты России и Хорватии согласились на ничью

Национальная команда России по мини-футболу (футзалу) провела свой очередной матч отборочного турнира чемпионата мира. Наша команда встречалась с соперниками из Хорватии. Игра получилась весьма упорной и завершилась вничью – 2:2.

Обе сборные досрочно выполнили задачу участия в элитном этапе квалификационного турнира World Cup. Решалась лишь окончательная расстановка на первых двух позициях квартета. Этот факт на настрой коллективов не повлиял и соперники выдали весьма содержательный поединок.

Голы у россиян в первом тайме забили Давыдов и Асадов. Хорваты отыграли один мяч перед самым перерывом (Евлович), а во второй половине встречи смогли добиться ничьей после точного удара Новака.

В итоге после гостевой ничьей сборная России за счет дополнительных показателей опередила Хорватию и с первого места в группе вышла в элитный раунд континентальной квалификации. Он пройдет в конце января – начале февраля 2020 года.

16 европейских сборных будут разбиты на четыре группы. Первые места получат прямые путевки на мировое первенство, четыре команды, занявшие вторые места, проведут дополнительную стадию плей-офф и выявят еще двух представителей на Мундиале.