Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Суверенный интернет, обязательные тахографы и отмена микрозаймов под залог жилья – все это ждет россиян с 1 ноября, пишет News.Ru.

Суверенный Интернет

Начнется переход операторов на национальную доменную зону и формирование единой национальной Сети внутри России. Эксперты утверждают, что на пользователях Рунета это не отразится — ограничений функционала не будет, а доступ к иностранным сайтам сохранится.

Конец микрозаймам под залог жилья

С 1 ноября микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать кредиты под залог жилья. Это поможет предотвратить ситуации, когда люди оставались без квартир из-за относительно небольших задолженностей. МФО смогут выдавать кредиты только под залог нежилой недвижимости.

Электронная сертификация молочки

Ветеринарная сертификация готовой молочной продукции распространится на всю молочную продукцию, включая питьевое молоко, сливки, йогурты, кефир и творог. До этого, с 1 июля, в нее включали сыры, молочные консервы и сливочное масло. Это поможет бороться с фальсифицированной продукцией. Но, по мнению экспертов, из-за введения этой системы цены на молочку могут вырасти на 10 процентов.

Тахографы для грузовиков

Все грузовые автомобили должны быть оснащены тахографами. Это коснется всех грузовиков весом более 3,5 тонны. Кроме того, повышается штраф за отсутствие тахографа. Сейчас наказание незначительно. В среднем тахограф стоит от 25 до 40 тысяч рублей, монтаж и настройка – еще 15-20 тысяч.

Пошлины на нефть

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября увеличится на 1,1 доллара – с 87,2 до 88,3 доллара. Как сообщает Минфин, пошлина на высоковязкую нефть станет больше — 8,8 вместо 8,7 доллара, увеличится на светлые нефтепродукты и масла — до 26,4 с 26,1 доллара за тонну, на темные — до 88,3 с 87,2 доллара.