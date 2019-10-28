Расстрелявшего восемь человек в Забайкалье срочника взяли под стражу

Расстрелявшего восемь сослуживцев в забайкальском посёлке Горный рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова взяли под стражу. Такое решение, как передает ТАСС, в понедельник принял Читинский гарнизонный военный суд.

Обвиняемый заключен под стражу на срок, который запросило следствие. Но конечная дата ареста не обозначена.

ЧП произошло утром 25 октября на территории войсковой части №54160 в поселке Горный. Войсковая часть подчиняется 12-у Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. В результате стрельбы два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Шамсутдинову грозит пожизненное лишение свободы.

Знакомые срочника назвали Шамсутдинова неконфликтным и заявили, что стрельбе могли предшествовать издевательства. В Минобороны сообщали о нервном срыве у 20-летнего солдата.