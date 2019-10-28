Три тысячи военнослужащих ЮВО в Абхазии написали географический диктант

Военнослужащие российской базы ЮВО в Республике Абхазия написали географический диктант. В международной акции приняли участие три тысячи человек личного состава. Им предстояло ответить на сорок вопросов, разделенных по уровню сложности на две части. Первая часть охватывала шиpoкo известные факты из географии. А во второй части, стоящей из тридцати вопросов, участники должны были использовать образное мышление. Итоги диктанта будут опубликованы на сайте проекта 29 ноября, передает "Вести Сочи".

Следует отметить, что военнослужащие Южного военного округа — регулярные участники акции. В этом году ей исполнилось пять лет. В настоящий момент на всех континентах уже зарегистрировано 265 площадок для проведения диктанта. Также впервые в рамках проекта вопросы были переведены на французский язык. Такой вариант использовался в Российском духовно-культурном центре в Париже.