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28 октября 201911:56

Пермские поисковики обнаружили пропавший легкомоторный самолет: пилот погиб

ГТРК "Пермь"

Пропавший в Пермском крае частный самолет "Сессна-172 Скайхок" обнаружили сегодня утром неподалеку от поселка Кукуштан. Как сообщили ГТРК "Пермь" представители поисково-спасательной группы, пилот судна погиб. Ранее поступила информация, что управлял крылатой машиной Геннадий Белоглазов - председатель Федерации сверхлегкой авиации региона.

Напомним, легкомоторный самолет "Сессна" вылетел в эту субботу из аэродрома в деревне Нижнее Городище. Он должен был прибыть в поселок Фролы, однако по пути связь с ним была потеряна  Поисковая операция велась двое суток. В ней участвовали более сотни человек и 46 единиц спецтехники, в том числе вертолет Ми-8.

Текст: ГТРК "Пермь"

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