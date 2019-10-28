Китовая рвота сделала тайского рыбака богачом

Бедному рыбаку с острова Самуи (Таиланд) Джумрусу Тиачоту сказочно повезло: в начале года он шел по берегу и наткнулся на кусок вещества, похожего на рвоту кита, весом примерно в 6,3 килограмма.

55-летний мужчина принес его домой и попросил трех соседей проверить догадку. Они взяли по небольшому кусочку, но потом сообщили, что это не китовая рвота.

Рыбак, однако, оставил находку. Почти год спустя Джумурус все-таки решил проверить вещество официально и связался с местными властями, пишет Mirror.

К нему вместе со специалистами приехал даже губернатор провинции. Эксперты подтвердили, что это – действительно затвердевшая рвота кита, которая содержится около 80 процентов амбры – ценного ингредиента, который из-за стойкого запаха очень востребован в парфюмерной промышленности.

Теперь у рыбака, который раньше зарабатывал около 15 долларов в день, все шансы стать богачом: такой кусок китовой рвоты он может продать примерно за 320 тысяч долларов США.

По крайней мере, ранее найденный в британском Ланкашире кусок амбры весом в 1,57 килограмма был продан за 65 тысяч долларов, а три оманских рыбака, которым попалась китовая рвота весом в 80 килограммов, получили за нее 3 миллиона долларов США.