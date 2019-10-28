WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России

Руководство Всемирного антидопингового агентства соберется на очередное заседание исполкома WADA ноября в польском Катовице и там будет рассмотрен вопрос о ситуации по базе московской антидопинговой лаборатории, в которой были обнаружены неправомерные исправления.

"Российский вопрос уже включен в повестку заседания исполкома WADA, — цитирует ТАСС заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. — Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет".

При этом Пахноцкая подтвердила, что вопрос России значится и в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября. Ранее глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор сообщил, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных московской антидопинговой лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA.

Известно, что окончательная точка в вопросе РУСАДА могла быть поставлена как раз в Катовице, однако эксперты Всемирного антидопингового агентства к этому времени могут не успеть изучить ответы российской стороны по ряду вопросов со стороны WADA, отправленные в агентство 8 октября. Нашей стране грозит новый пакет разного рода запретов и исключений из-за скандальных исправлений.