В УК появится статья за пропаганду употребления наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ в интернете. Такое поручение глава государства дал правительству по итогам сентябрьской поездки на Дальний Восток. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил МВД представить предложения по увеличению штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропов в интернете. Антинаркотическому комитету поручено составить для антинаркотических комиссий в регионах методические рекомендации по взаимодействию с органами власти.

В документе президент указал на необходимость обобщить положительный опыт по борьбе с наркотиками, а также реабилитации наркоманов. Меры, которые предстоит подготовить кабинету министров, должны быть направлены на поддержку негосударственных организаций, участвующих в профилактике употребления наркотиков.

Также российский лидер поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Сейчас за пропаганду наркотиков предусмотрена лишь административная ответственность, уточняет ТАСС. Максимальная санкция — штраф до пяти тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.

Срок исполнения поручения — 10 января 2020 года.