Члены картеля сожгли бизнес-джет с наркотиками, чтобы он не достался силовикам

В минувшее воскресенье, 27 октября, в муниципалитете Искан, расположенном в департаменте Эль-Киче в Гватемале развернулась антинаркотическая операция силовиков, закончившаяся уничтожением авиалайнера.

Все началось с того, что радар гватемальских военных обнаружил самолет, нелегально перемещавшийся в воздушном пространстве страны. По данным средств слежения, неизвестный летательный аппарат совершил посадку в местности, где нет аэродромов.

К месту приземления выдвинулось подразделение сухопутных войск, однако, как сообщают местные СМИ, солдат задержали местные жители, вооруженные мачете и палками. Они заблокировали военнослужащих и некоторое время не подпускали их к дороге, на которую приземлился самолет.

Когда солдаты сумели прорваться через кордон, они обнаружили горящий реактивный бизнес-джет Grumman Gulfstream II. По предварительной версии, самолет должен был перебросить в Мексику крупную партию наркотиков, но из-за вмешательства силовиков воздушная операция сорвалась.

При этом, наркотики все же отправились к получателю. Как минимум часть партии была перегружена на автомобили и направилась в сторону границы с Мексикой по земле.

Издание el Periodico приводит слова армейского полковника Оскара Переса, согласно заявлению которого, сгоревший Gulfstream является уже пятым воздушным судном, совершим посадку в этой районе.

Предыдущие четыре самолета перехватить не удалось. Кроме того, представитель вооруженных сил подчеркнул, что воскресный инцидент является тридцать девятым зафиксированным случаем незаконного проникновения в воздушное пространство страны с начала текущего.