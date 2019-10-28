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28 октября 201912:50

Пропавшая по дороге из Томска в Белый Яр семья с ребенком найдена

ГТРК "Томск"

Потерявшаяся в Томской области семья с годовалым ребенком несколько часов назад была успешно найдена. По одной из версий, они просто сбились с маршрута.

Напомним, семья Герлявиных в субботу, 26 октября на машине отправилась в село Белый Яр. Однако по пути к Колпашевской переправе они перестали выходить на связь. Фотографии семьи за короткое время разлетелись по всем популярным соцгруппам в Интернете. В комментариях были и те, кто указал цвет машины и марку -  они ехали на светлой "Ладе".

Накануне ночью в Верхнекетский район выдвинулись поисковые отряды "Лизы Алерт" из Томска и Колпашева. Они первым делом просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на паромах через Обь. Затем к поискам подключились и сотрудники МЧС.

Как передает "Вести Пермь", чуть позже в МЧС сообщили, что семья найдена полицейскими, правда, от подробных комментариев отказались. Известно только, что сотрудники полиции нашли Герлявиных на заброшенной дороге из Суйги, ведущей в поселок Белый Яр рядом с Нибегой. По последней информации супруги Дарья и Евгений и их малыш живы и здоровы, сейчас в полном составе они продолжают свой путь до Верхнекетского района.

Текст: ГТРК "Томск"

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