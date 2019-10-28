Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 27 стран — членов Евросоюза согласились одобрить запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit на три месяца — до 31 января 2020 года, передает ТАСС.

Ранее планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

В результате ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй пришлось уйти в отставку, так как она не сумела вывести ситуацию из тупика.

Новый премьер-министр Борис Джонсон настаивает на том, что Великобритания должна выйти из ЕC 31 октября со сделкой или без нее. Однако из-за принятого парламентом закона он был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit — до 31 января 2020 года.