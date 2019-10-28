Машина снесла женщину с собакой на переходе в Северодвинске. Видео

Серьезная авария с участием нескольких автомобилей и пешехода произошла в минувшее воскресенье, 27 октября, на проспекте Победы в Северодвинске.

Зазевавшаяся женщина-водитель протаранила автомобиль Renault Logan, остановившийся перед переходом, чтобы пропустить человека.

От удара Renault проскочил вперед и буквально снес женщину с овчаркой, пересекавших проезжую часть по "зебре". После столкновения пешехода отбросило на встречную легковушку.

Как сообщают местные СМИ, 45-летняя пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой грудной клетки, переломом кисти и многочисленными ушибами. Собака погибла.