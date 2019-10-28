Для спасения Воронежского водохранилища будет создано движение "Город и море"

Спасти Воронежское водохранилище поможет новое движение "Город и море". Инициатива принадлежит студентам и сотрудникам Воронежского государственного технического университета.

В настоящий момент разработан комплекс мероприятий по очистке водоема. Представители вуза уже представили туристический паспорт объекта. Проект предполагает реконструкцию прибрежной зоны.

Специалисты предложили с помощью исторических сведений о воронежском море восстановить "Немецкую слободу". Территорию, где проживали иностранные корабелы и строился флот. Как отмечают авторы идеи, территория должна привлечь в регион больше гостей. В списке также строительство речного вокзала и развлекательных центров. Как отмечает ректор университета Сергей Колодяжный, задача эта вполне выполнимая. Необходимые средства планируют наити при помощи инвесторов.

Предстоит решить и экологическую проблему. Студентам вуза и специалистам необходимо будет составить экологический паспорт водохранилища. Для этих целей в университете есть специальная исследовательская лаборатория.

Кроме того, будущее главного воронежского водоёма планируют вынести на всеобщее обсуждение. В ВГТУ будет создано общественное движение "Город и море", где жители города получат возможность поделиться своим мнением относительно существующих проблем и путей их решения.

"В настоящий момент мы начали комплексно исследовать не только состояние воды, но и прибрежной территории. Начали проработку дорожной карты с населением. Каким люди представляют водохранилище, какие задачи перед нами стоят, чтобы сделать его изюминкой Воронежа. Все эти задачи предстоит в течение года проработать специальным рабочим научным ротам. После этого мы продемонстрируем всем воронежцам, как можно преобразить прибрежную зону", – рассказал ГТРК "Воронеж" ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.