В Рязанской области священника отстранили от служения за пьянство и побои супруги

За злоупотребление спиртными напитками и побои супруги указом митрополита Рязанского и Михайловского Марка на год отстранен от службы клирик Казанского женского монастыря Владимир Покровский.

Ранее к местным журналистам попала информация о том, что священник избил супругу на глазах у четверых детей.

В прессу также попала расшифровка диктофонной записи, на которой слышно, как женщина просит не делать ей больно, а муж матерится и угрожает свернуть ей шею, передает РИА Новости.

Кроме того, супруга священника рассказала, что ее муж злоупотребляет алкоголем, а побои в их семье регулярны.

В указе митрополита Марка, опубликованном на сайте Рязанской епархии, говорится, что иерей Владимир Покровский запрещается в священнослужении "без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами".