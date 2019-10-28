Кубок России. Матч "Спартак" – "Ростов" будет судить Павел Кукуян

Российский футбольный союз провел назначение арбитров и инспекторов на матчи 1/8 финала Кубка России. Центральную встречу "Спартак" – "Ростов", которая пройдет в Москве на "Открытие Арене", обслужит рефери из Сочи Павел Кукуян.

Помогать ему на линиях будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь), инспектором на игру назначен Эдуард Малый (Волгоград). Матч между командами состоится в четверг, 31 октября.

Днем ранее в столице на "ВЭБ Арене" сыграют еще два клуба премьер-лиги – московский ЦСКА и "Уфа". Ее будет судить Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, которому будут помогать его земляки Роман Усачев и Дмитрий Березнев.

В среду, 30 октября сыграют команды "Урал" – "Арсенал" (судья – Анатолий Жабченко, Краснодар), "Нижний Новгород" – "Шинник" (Сергей Карасев, Москва), "Зенит" – "Томь" (Игорь Панин, Дмитров), "Ахмат" – "Луч" (Алексей Матюнин, Москва).

31 октября пройдут также матчи "Торпедо" – "Балтика" (судья – Василий Казарцев, Санкт-Петербург), "Оренбург" – "Химки" (Павел Шадыханов, Москва).