Cтуденту Банину, планировавшему бойню в техникуме, предъявлено обвинение

Студент третьего курса Луховицкого аграрно-промышленного техникума Борис Банин арестован по обвинению в подготовке убийства однокурсников и преподавателя. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Мособлсуде.

Молодой человек был задержан полицейскими накануне на основании переписки в одном из мессенджеров. По данным источника в правоохранительных органах, там были найдены соответствующие угрозы. При задержании у него изъяли "предмет, похожий на пистолет". Теперь экспертам предстоит определить, боевое это оружие или нет.

По мнению следователей, студент планировал убийство из-за конфликта с однокурсниками и преподавателем.