Песков: данные о закрытии 700 тысяч компаний за год не подтвердились

Данные, будто в России закрылись почти 700 тысяч юридических лиц, абсолютно не совпадают с информацией Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что, судя по отчетам налоговой службы и корпорации по малому и среднему бизнесу, количество компаний хоть и с трудом, но растет, пишет агентство РИА Новости.

Песков отметил, что многие малые предприниматели платили налоги по упрощенной схеме, но потом они перешли в категорию среднего бизнеса. То есть где-то количество снижается, где-то увеличивается, но в целом идет рост, добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее издание "Известия" заявило со ссылкой на Министерство экономического развития, что с августа 2018 по август 2019 года в России закрылись 667 юридических лиц, которые относились к малому и среднему бизнесу. Таким образом, добавили журналисты, за 4 года подобных компаний стало на 5,4% меньше.