В саммите молодых ученых и инженеров в Сочи примут участие студенты из 32 регионов

Во втором ежегодном саммите молодых ученых и инженеров в Сочи примут участие около шестисот человек. Мероприятие продет на курорте с 28 октября по 3 ноября, передают "Вести Сочи".

На протяжении недели форум станет платформой для тесного сотрудничества научно-исследовательских университетов и групп, а также представителей технологических компаний. Всего на форум приехали более трехсот студентов из 75 университетов и 32 регионов РФ.

Все участники конкурса представят собственные исследования и проекты. В рамках саммита студенты получат возможность попасть на стажировки в ведущие в ведущие научные коллективы и высокотехнологичные предприятия страны, узнать об уникальных магистерских программах лучших российских вузов, а также услышать рекомендации экспертов.