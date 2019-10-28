Дед-цыган заставил Максима Фадеева выпить кровь любимого поросенка

Максима Фадеева называют гуру современной музыки: исполнители, продюсером которых он становится, обретают огромную популярность: Юлия Савичева, Линда, Глюк'OZA, группа Serebro, Наргиз Закирова. Правда, самому ему выпало немало испытания. И речь не только о предательстве тех, в кого он вкладывал душу.

В "Судьбе человека" Максим, который родился с врожденным пороком сердца, рассказывает, как начал писать музыку в 17 лет – вскоре после того, как медики вернули его с того света. Операция длилась 16 часов и благодаря ей он выжил.

Вспоминает он и как дед-цыган, когда Максим был еще ребенком, дал ему выпить томатного сока, который мальчик любил.

Однако он почувствовал странный вкус, а позже выяснилось, что это была кровь поросенка, с которым маленький Максим любил играть.

"Нравы у него были дикие и жестокие. Он делал из меня мужчину", –вспоминает Фадеев.

На большую сцену худенький мальчик из Кургана вышел на конкурсе "Ялта-90". Тогда он от испуга забыл текст песни, но мелодия и манера двигаться заворожили жюри.

Фадеев занял третье место и получил приглашение в Москву, покорять которую отправился с женой Натальей.

С ней Максим познакомился еще в Кургане в 1991-м, когда у Фадеева уже была своя группа "Конвой", а для клипа на песню "Танцуй на битом стекле" была нужна танцовщица. Уже через три дня он сделал Наталье предложение, и с тех пор они уже 30 лет вместе.

Жена продюсера избегает публичности, впрочем, и он сам старается особо не мелькать на экране.

Почему Фадеев ушел со сцены? Как в 36 лет пережил потеряю слуха и правда ли, что одна из самых красивых песен Фадеева "Дыши" была написала в абсолютной тишине?

Куда в тот тяжелейший период жизни думал отправиться продюсер, и как вспоминает пережитую однажды клиническую смерть?

Как вернул себе слух? Что завещал Максиму его отец? И правда ли, что образ Линды — заслуга жены продюсера?

Об этом и не только — рассказ Максима Фадеева в первой части его беседы с Борисом Корчевниковым в "Судьбе человека".



29 октября – продолжение разговора с известным продюсером.