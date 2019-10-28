Кремль: если аль-Багдади уничтожен - это серьезный вклад Трампа в борьбу с терроризмом

Если уничтожение главаря "Исламского государства" (запрещена в России) аль-Багдади подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что новость об уничтожении главаря игиловцев "не может вызвать негативную реакцию российских властей"​​​. Также, по его словам, российские военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, передает ТАСС. На вопрос, знала ли Россия о планах США направить самолеты в зону деэскалации, Песков заявил, что ему нечего добавить к сказанному ранее.



Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Он скрывался в сирийской провинции Идлиб, рядом с границей с Турцией. Дональд Трамп заявил о его уничтожении 27 октября. В ходе спецоперации американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

На месте ликвидации аль-Багдади были обнаружены семь тел, в том числе одного ребенка и трех женщин. По некоторым данным, на главаря террористов вывел его помощник.

СМИ не раз публиковали информацию о его уничтожении, но она не находила подтверждения.