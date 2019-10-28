В Москву идут морозы

В Москву пришло резкое похолодание: если накануне температура воздуха в столице на 10 градусов превышала обычные климатические значения, то в ближайшие дни столбики термометров могут опуститься даже до минус 8 градусов.

"Уже этим вечером мы ощутим холодное дыхание Арктики", — рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на 29 октября в Москве ожидается от ноля до 2 градусов тепла, а в Подмосковье местами воздух охладится до минус 2 градусов.

Днем 29 октября пройдет дождь со снегом. Максимальная температура в столице составит плюс 5 градусов.

30 октября в столице и днем, и ночью температура будет в диапазоне от минус 2 градусов до плюс двух градусов, возможна гололедица. А вот в ночь на31 октября в городе похолодает до минус 5 градусов, а по области — и до 8 градусов ниже ноля. Днем будет не выше 1 градуса тепла.

"Температура с 31 октября будет ниже нормы на 2-3 градуса на всей европейской территории России", — отметил Вильфанд.

Конец недели будет таким же холодным, возможно выпадение снега.