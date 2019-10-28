Из-за ревности к мужу жительница Хакасии пыталась выколоть глаза младенцу

В Хакасии задержана 36-летняя жительница села Таштып. По предварительной версии следствия, на почве ревности после ссоры с мужем она причинила своему пятимесячному сыну повреждения обоих глаз.

Ребенок госпитализирован, в отношении его матери возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает Главное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.