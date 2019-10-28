Бывший и.о. главы правительства Дагестана проведет в колонии более 6 лет

Лефортовский суд Москвы огласил приговор по делу бывшего временно исполняющего обязанности главы правительства Дагестана. За растрату бюджетных средств в размере 40 миллионов рублей Абдусамад Гамидов получил шесть с половиной лет заключения в колонии общего режима, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, при обыске у Гамидова изъяли много оружия, в том числе золотой пистолет.

Второй фигурант уголовного дела – заместитель Гамидова Раюдин Юсуфов приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В качестве ущерба с фигурантов будет взыскана сумма в размере 41 миллиона рублей суммарно.