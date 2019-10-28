Первый в России бесплатный колл-центр для бизнесменов заработал в Татарстане

В Татарстане заработал первый в России бесплатный колл-центр для бизнесменов по профилактике нарушений в работе надзорных ведомств. Он открыт в рамках интернет-портала "Проверенный бизнес", который был создан по поручению главы республики Рустама Минниханова. Проект реализуется министерством экономики региона при поддержке Минэкономразвития страны.



На базе портала создан экспертный офис, в котором работают бывшие сотрудники надзорных органов. За год бесплатные консультации получили более трех с половиной тысяч предпринимателей. На сайте также можно найти информацию о типичных нарушениях и способах, как их избежать, а еще — две тысячи ответов на самые распространенные вопросы.

Новинка этого года — раздел с информацией для самозанятых. С момента запуска зафиксировано больше 110 тысяч обращений. На Татарстан приходится меньше половины из них. География посещений – вся Россия и страны СНГ. Подобные экспертные офисы могут открыть во всех регионах, сообщает "Россия 24".