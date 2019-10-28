Появилось видео с места обнаружения самолета, разбившегося в Пермском крае

Следственный комитет обнародовал кадры с места обнаружения самолета Сеssna 172, пропавшего в минувшую субботу, 26 октября, на территории Пермского края.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, воздушное судно было найдено в лесу примерно в семи километрах от поселка Аннинск.

Председатель Федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, пилотировавший самолет, погиб.

Поиски, продолжавшиеся несколько суток, начались после того, как воздушное судно, вылетевшее с территории взлетно-посадочной площадки, расположенной в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края, не прибыло в пункт назначения — поселок Фролы Пермского района.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вылет был выполнен "без направления плана полета в органы организации воздушного движения".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решения.