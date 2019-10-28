Рецидивист украл сейф с миллионом и попался на автомойке

В Волгограде вор в медицинской маске подобрал ключи, проник в помещение коммерческой организации и стащил сейф с миллионом рублей.

Инцидент произошел 14 октября в здании торгового центра "Парк Хаус". Примечательно, что от действий преступника сработала сигнализация, однако мужчина спокойно убедил прибывшую сотрудницу охраны, что является служащим организации. Маску на лице он объяснил простудным заболеванием.

Спустя несколько минут мужчина беспрепятственно вынес сейф с миллионом рублей в хозяйственной сумке и покинул торговый центр.

В воскресенье, 27 октября, в результате оперативно-розыскных работ подозреваемый был пойман на одной из автомоек в том же районе города, где было совершено преступление.

При задержании 54-летний волгоградец, ранее судимый за разбой, в содеянном не признался. В настоящее время, по сообщению УМВД России по Волгограду, полицейские устанавливают местонахождение похищенных денежных средств.