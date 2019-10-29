Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

14-летняя Ксюша попала в страшную автомобильную аварию. Девочка выжила, но получила тяжелейшие травмы головы и других органов. Чтобы научиться жить заново — самостоятельно дышать, глотать хотя бы жидкую пищу — ей нужны долгие месяцы реабилитации. Часть средств удалось собрать, но не хватает еще 160 тысяч рублей.

ПОМОЧЬ КУЗНЕЦОВОЙ КСЕНИИ

Авария, разделившая жизнь девочки на "до" и "после", произошла в Тамбовской области во время летних каникул у бабушки. Возвращаясь с речки, где Ксюша загорала с подружками, она встретила знакомого семьи, который предложил подвезти ее до дома на машине. Однако по дороге домой молодой человек не вписался в крутой поворот. Автомобиль перевернулся несколько раз. В результате аварии Ксюша получила тяжелейшую ОЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы костей черепа, компрессионные переломы позвоночника, ушиб легких, перелом тела грудины.

Врачи НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве провели пострадавшей декомпрессивную краниоэктомию с двух сторон, пластику твердой мозговой оболочки. Две недели девочка находилась в коме. Сейчас она уже иногда ненадолго открывает глаза, слышит то, что ей говорят, пытается выполнять команды реабилитологов. Дальше ее восстановлением должны заняться специалисты, чтобы в перспективе к ней вернулась речь и навыки самообслуживания.

"Реабилитацию жизненно необходимо начать как можно раньше! От этого зависит успех ее восстановления и качество дальнейшей жизни, чтобы дочь не осталась в нынешнем состоянии сознания и остаток своей жизни не провела полностью парализованной, утратив то, что было уже наработано", — объясняет мама девочки.

Принять девочку готовы в реабилитационном центре "Три сестры", где есть все необходимое для восстановления таких тяжелых пациентов. Средства на первый курс родителям удалось собрать самостоятельно. На последующее лечение необходимо еще не менее 765 000 рублей. Часть денег уже собрана, осталось найти около 160 тысяч рублей, чтобы Ксюша смогла продолжить лечение.

"Мы очень верим в то, что есть добрые и не равнодушные люди, готовые помочь тем, кто оказался в беде! Очень надеемся на Вашу поддержку и помощь. Помогите, пожалуйста, вернуть Ксюшу к жизни!" — обращается ко всем мама девочки.

ПОМОЧЬ КУЗНЕЦОВОЙ КСЕНИИ

Сделать перевод можно, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300).

Или отправив SMS на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Также можно помочь через "Сбербанк онлайн", указав в назначении платежа "Благотворительное пожертвование для Кузнецовой Ксении".