Принц Гарри и Меган Маркл подумывают покинуть Британию и уехать в США

В британские СМИ попала пока неофициальная информация о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены уехать на длительный срок подальше от Виндзора, где проживают на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что принц Гарри после своей поездки на юг Африки признался: он чувствует себя там " более естественно" и "был бы рад однажды переехать туда со своей семьей".

А на днях стало известно, что члены британской королевской семьи не исключают своего переезда на длительный срок в США.

Meghan Markle and Prince Harry consider relocating to the US for much of the year – The Sun https://t.co/4lCgJn1URR — India Willoughby (@IndiaWilloughby) 27 октября 2019 г.

Кроме того, есть информация и о том, что герцог и герцогиня Сассекские задумались о покупке недвижимости в Канаде.

Вероятно, этот выбор объясняется тем, что там Меган Маркл жила во время съемок в сериале "Форс-мажоры", пишет News.ru.

Возможным отъездом, как пишут британские СМИ, обеспокоена королева Елизавета II – бабушка принца Гарри, поскольку это может привести к их официальному выходу из семьи.

Причиной желания герцога и герцогини Сассекских пожить подальше от Британии называются крайне сложные отношения со СМИ, публикации в которых их возмущают, а также не слишком хорошие отношения Меган с Кейт Миддлтон — женой британского принца Уильяма, старшего брата принца Гарри.

Впрочем, официально информация об их возможном длительном отъезде не подтверждена, тем более что статус обязывает герцога и герцогиню Сассекских выполнять все семейные и королевские обязательства.