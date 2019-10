Принц Гарри и Меган Маркл подумывают покинуть Британию и уехать в США

В британские СМИ попала пока неофициальная информация о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены уехать на длительный срок подальше от Виндзора, где проживают на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что принц Гарри после своей поездки на юг Африки признался: он чувствует себя там " более естественно" и "был бы рад однажды переехать туда со своей семьей".

А на днях стало известно, что члены британской королевской семьи не исключают своего переезда на длительный срок в США.

Meghan Markle and Prince Harry consider relocating to the US for much of the year – The Sun https://t.co/4lCgJn1URR