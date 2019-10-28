Поисковики со всей России приехали в Подмосковье на раскопки остатков двух самолетов времен войны

Фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Рузском районе Подмосковья. Туда на межрегиональный семинар-практикум съехались эксперты и активисты авиапоиска со всей страны. Они обследуют места возможного крушения боевой авиации и помогают вернуть забытые имена летчиков-героев.

- Номер есть! Отлично, по трафарету.

Это — самый важный момент, ради которого поисковики перекопали десятки метров земли. Идентификационный номер штурмовика Ил-2 чудом сохранился на броне.

- Вторая цифра, а первая — семерка. Промывай осторожно!

Детали самолета бережно моют, чтобы не повредить надписи — по ним можно будет узнать имя летчика, который погиб здесь 30 ноября 1941 года.

"Летчик был захоронен буквально в 30-40 метрах. Место вспомнили местные жители, но в 60-е годы его останки были перенесены на воинский мемориал и захоронены как останки неизвестного летчика. Наиболее вероятная версия — что это летчик по фамилии Фарастьянов из 65-го штурмового авиаполка", — рассказывает командир поискового отряда "Надежда" Сергей Катков.

Судя по расположению обломков, пилот собирался атаковать ближайший аэродром Ватулино, который тогда был занят фашистами.

- Фрагменты самолета при большой скорости падения в землю разлетаются на такие мелкие кусочки. Соответственно, мы можем представить, что при этом случается с членами экипажа.

Самолет был сбит зенитной установкой — пилот не успел произвести ни одного выстрела и сразу погиб.

- Это реактивный снаряд РС-82. У него с каждой стороны по восемь штук висело их.

В трех километрах от аэродрома Ватулино — еще одна ценная находка: дальний бомбардировщик ДБ-3.

- Ищем фрагменты моторов. Там очень много номеров.

Самолет тоже нашли по наводке местного грибника, который случайно наткнулся на крыло разбившегося самолета.

- Здесь были движки. Движки украдены до нас варварским методом с помощью экскаватора. Все, что нам осталось — этот слой.

- Надежду не теряете найти?

- Нет, ни в коем случае!

Тяжелый самолет ДБ-3 тоже, судя по всему, участвовал в штурме аэродрома в начале войны. Поисковики нашли остатки парашютов.

- Вон трехщелевую пряжку достали. Это от пристяжной системы.

На раскопки самолетов приехали поисковики со всей России.

"Сначала мы находим номер, по архивам устанавливаем, что это за самолет, какого полка, когда он погиб. И если к нему привязан экипаж, узнаем состав экипажа, после этого начинаем поиск родственников", — объясняет заместитель командира поискового отряда "Надежда" Кирилл Чекмарев.

Поисковое движение России объединяет более 40 тысяч человек. Добровольческие отряды подняли останки 120 тысяч солдат, а главное — установили личности шести тысяч защитников Отечества.