Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

Депутаты Государственной думы полагают, что за пропаганду наркотиков в Интернете необходимо установить наказание вплоть до лишения свободы на 5-7 лет.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал первый заместитель главы думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Он подчеркнул, что наркодилеры быстро приспосабливают новые технологии к своему преступному бизнесу и в настоящее время через Интернет продается большая часть наркотиков. Емельянов отметил, что при этом преступников очень сложно привлечь к ответственности из-за трудности с доказательной базой.

Руководитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин напомнил, что наиболее уязвимой частью общества являются несовершеннолетние и пропаганда наркотиков посредством Глобальной сети, есть, не что иное, как уголовное преступление перед будущим страны.

Говоря о наказании за рекламу наркотиков в Инете представитель думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что его комитет готов в приоритетном порядке обсудить соответствующий законопроект, когда документ будет внесен в парламент. Он подчеркнул, что поскольку в России действует принцип повторности, за первичное правонарушение можно штрафовать, за второе – лишать свободы.

28 октября президент России Владимир Путин поручил подготовить до 10 января 2020 года поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ в Интернете.

В данное время за эти деяния предусмотрена лишь административная ответственность. Максимальный штраф для частных лиц составляет до пяти тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.