Деревья повалило, крыши сорвало: сильный ветер в столичном регионе сохранится до вечера

В Москве и по области устраняют последствия шторма, который обрушился на регион минувшей ночью. Из-за непогоды в столичных аэропортах были отменены более 30 авиарейсов. Шквалистый ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, валил деревья и дорожные знаки, обрывал линии электропередачи. Только в Балашихе без света остались 10 тысяч человек. В Москве сорвало часть кровли с жилой пятиэтажки.

В Москве по-прежнему сохраняется сильный ветер. Он дул всю ночь с порывами до 20 метров в секунду. Не все деревья и конструкции такую нагрузку выдержали. На улице Ухтомской в районе Лефортово с многоэтажного дома сорвало часть металлической обшивки крыши. Местные жители ночью слышали грохот и даже опасались утром выходить из дома.

- Гудело прямо страшно, у нас еще деревья с той стороны, думала, сейчас точно побьет все стекла, и все! Страшно!

- Я увидел только с балкона, как кусок крыши торчал, на крыше он лежал, и несколько листов лежало уже на полу, на асфальте. Достаточно оперативно люди приехали и начали исправлять это все, убирать все это, поднимать, убирать с дороги, чтобы никому не мешало. Здесь постоянно находился человек, который следил за выходом из подъездов.

Жители Балашихи тоже ощутили удар стихии. Около трех часов ночи там упало дерево и повредило линии электропередачи. Без света остались 10 тысяч жителей и множество социальных объектов, но уже к шести утра подача электричества была восстановлена.

В Королеве порывами ветра снесло автобусную остановку. Автомобильное движение было парализовано на Подушкинском шоссе между Одинцовом и Барвихой — там тоже упало дерево. В Шереметьеве повалило дорожные знаки.

Сейчас работники коммунальных служб продолжают убирать деревья и восстанавливают дорожные знаки. А предупреждение МЧС о погодной опасности продолжает действовать до вечера.